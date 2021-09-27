Корейська компанія Hyundai заявила про відкликання кількох моделей авто через високий ризик загоряння і ламання двигуна. До списку потрапили Tucson і Sonata Hybrid 2017 року, які оснащені 2,0-літровим двигуном.

Компанія хоче провести огляд 95 515 автомобілів. Якщо технік виявить пошкодження – потрібна повна заміна двигуна. Вся проблема в зносі компонентів — через дефект шатунного підшипника, мотор може дуже швидко вийти з ладу, а потім і зовсім спалахнути. Сам процес заміни досить довгий — відремонтувати двигун в разі зламання неможливо.

Власникам Tucson 2017 року рекомендується стежити за станом авто і вчасно проходити СТО. У гіршому випадку мотор може несподівано припинити роботу, а також призвести до витоку масла.

Компанія планує почати відкликання авто вже 12 листопада. Заміна компонентів буде безкоштовною для водіїв, як і послуги механіка під час огляду.

Нагадаємо, що пікапу від Hyundai вдалося вирватися на першу сходинку за кількістю продажів. Експерти взяли статистику 900 тис. проданих авто, і прийшли до висновку, що корейський Santa Cruz популярніший навіть за Chevrolet Corvette. Результати показали, що Santa Cruz знаходиться в дилерському центрі Hyundai в середньому всього вісім днів, а його ціна становить $34 тис.

Чи з’явиться новенький пікап на території України — невідомо. Можливо, він буде доступним тільки за попереднім замовленням, враховуючи непопулярність таких авто на українському ринку.