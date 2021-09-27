Корейская компания Hyundai заявила об отзыве нескольких моделей авто из-за высокого риска возгорания и поломки двигателя. В список попали Tucson и Sonata Hybrid 2017 года, которые оснащены 2,0-литровым двигателем.

Компания хочет провести осмотр 95 515 автомобилей. Если техник обнаружит повреждения, потребуется полная замена двигателя. Вся проблема в износе компонентов — из-за дефекта шатунного подшипника, мотор может очень быстро выйти из строя, а затем и вовсе воспламениться. Сам процесс замены может длить достаточно долго — отремонтировать двигатель в случае поломки невозможно.

Владельцам Tucson 2017 года рекомендуется следить за состоянием авто и вовремя проходить СТО. В худшем случае мотор может неожиданно прекратить работу, а также привести к утечке масла.

Компания планирует начать отзыв авто уже 12 ноября. Замена компонентов будет бесплатная для водителей, как и услуги механика при осмотре.

Напомним, что пикапу от Hyundai удалось вырваться на первую строчку по количеству продаж. Эксперты взяли статистику 900 тыс. проданных авто, и пришли к выводу, что корейский Santa Cruz популярнее даже Chevrolet Corvette. Результаты показали, что Santa Cruz находится в дилерском центре Hyundai в среднем всего восемь дней, а его цена составляет $34 тыс.

Появится ли новенький пикап на территории Украины — неизвестно. Возможно, он будет доступен только по предзаказу, учитывая непопулярность таких авто на украинском рынке.