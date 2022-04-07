Велика Британія хоче відправити Україні бронетехніки Mastiff та Chakal, які на тлі повномасштабного вторгнення Росії з 24 лютого допоможе нашим військовим захищати землі від агресора.

Для чого потрібен бронеавтомобіль Mastiff, які у нього характеристики та ціна — далі у матеріалі.

За даними армії Великої Британії Mastiff активно використовується військовими патрулями – він вміщує 8 солдатів, а також двох членів екіпажу. Цей військовий транспорт має бронювання, а відразу шість коліс забезпечують хорошу прохідність та керованість.

Він побудований на базі американського броньовика Cougar 6×6 виробництва General Dynamics Land Systems. Довжина машини – 7,94 м, ширина – 3,2 м, а висота – 3,4 м.

Автомобіль Mastiff розвиває максимальну швидкість 90 км/год, і може бути озброєний кулеметом калібру 7,62 мм або 12,7 мм, а також 40 мм автоматичним гранатометом.

Для зв’язку в бронеавтомобілі використовується система тактичного зв’язку Bowman та електронні засоби протидії для захисту від перехоплення повідомлень.

З додаткових функцій – вибухозахищені сидіння з можливістю складання для перевезення зброї та цінного вантажу для економії місця за відсутності пасажирів.

І хоча армія Великої Британії не вказує вартість Mastiff, його американський аналог 6-колісний Coguar коштує близько $644 тис.

Раніше Міноборони України склало топ найдорожчою знищеною російською військовою технікою, яку ліквідували за період широкомасштабного вторгнення з 24 лютого. У списку – транспорт за мільйони доларів.