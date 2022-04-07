Великобритания хочет отправить Украине бронетехники Mastiff и Chakal, которые на фоне полномасштабного вторжения России с 24 февраля поможет нашим военным защищать земли от агрессора.

Для чего нужен бронеавтомобиль Mastiff, какие у него характеристики и цена — далее в материале.

По данным армии Великобритании Mastiff активно используется военными патрулями — он вмещает в себя 8 солдат, а также двоих членов экипажа. Этот военный транспорт имеет бронирование, а сразу шесть колес обеспечивают хорошую проходимость и управляемость.

Он построен на базе американского броневика Cougar 6×6 производства General Dynamics Land Systems. Длинна машины — 7,94 м, ширина — 3,2 м, а высота — 3,4 м.

Автомобиль Mastiff развивает максимальную скорость 90 км/ч, и может быть вооружен пулеметом калибра 7,62-мм или 12,7-мм а также 40-мм автоматическим гранатометом.

Для связи в бронеавтомобиле используется система тактической связи Bowman и электронные средства противодействия для защиты от перехвата сообщений.

Из дополнительных функций — взрывозащищенные сиденья с возможностью складывания для перевозки оружия и ценного груза для экономии места при отсутствии пассажиров.

И хотя армия Великобритании не указывает стоимость Mastiff, его американский аналог 6-колесный Coguar стоит около $644 тыс.

Ранее Минобороны Украины составило топ самой дорогой уничтоженной российской военной техники, которую ликвидировали за период широкомасштабного вторжения с 24 февраля. В списке — транспорт за миллионы долларов.