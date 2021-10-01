Виробник авто Honda випустив тизер летючого таксі eVTOL. На відео показали, як пасажири користуватимуться послугами транспортного засобу.

Honda eVTOL – це концептуальний автомобіль з вертикальним злетом і приземленням. Він має незвичайний дизайн, який відрізняє новинку від конкурентів. На задній частині розташовані 2 гвинти для руху вперед, і вони працюють в парі з 8 роторами, необхідними для зльоту.

За словами Honda, за зліт і посадку відповідають як електричні двигуни, так і газотурбінні установки. Це дозволить помітно збільшити дальність пересування без підзарядки.

Однак навіть такого рішення не вистачає, щоб таксі могло літати за межами міста. За заявами Honda, eVTOL має дальність польоту до 400 км.

Судячи з відео, компанія також хоче об’єднати летюче таксі з усією екосистемою мобільності, включаючи наземні транспортні засоби, щоб доставляти пасажирів на точки зльоту і приземлення прямо з дому.

За заявами компанії, вся ця система розташована на стадії розробки. Honda планує отримати всі дозволи для польотів вже до 2030 року.

Не тільки японський автовиробник зацікавлений у виході на ринок летючого таксі. Раніше авіабудівна компанія Airbus показала летючий апарат CityBus NextGen, який також призначений для перевезення пасажирів. Він також отримав 8 роторів для вертикального зльоту, а максимальна дальність польоту – 80 км.