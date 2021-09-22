Авіабудівна компанія Airbus представила летюче таксі CityBus NextGen, яке зможе перевозити пасажирів.

Концепцію летючого транспорту CityBus показали світу вже у 2019 році, але в зовсім іншому вигляді. Літальний апарат був віддалено схожим на вертоліт, але з 8 роторами та можливістю вертикального приземлення. За ці роки корпорація істотно переробила дизайн транспорту, зробивши його більш сучасним і ефективним.

CityBus NextGen – це електричний летючий транспорт. Він може з’явитися на ринку як таксі, а також як особистий засіб для пересування — новинка може опинитися у кожного охочого у гаражі. У повітря транспорт злітає за допомогою восьми електричних двигунів. За заявами компанії, CityBus NextGen практично безшумний.

Характеристики CityBus NextGen вражають навіть у 2021 році – він здатний перевозити до 4 пасажирів. Максимальна дальність польоту – 80 км, а крейсерська швидкість близько 120 км/год. Такий вид транспорту набагато швидший за автомобіль у межах міста.

Його можна порівняти з електрокаром — він не забруднює навколишнє середовище шкідливими викидами. Правда, для безпечного злету і приземлення необхідні спеціальні зони.

За словами представників Airbus, компанія прагне розв’язувати проблему з постійними заторами, запровадивши в міську інфраструктуру безпечні повітряні польоти.