Производитель авто Honda выпустил тизер летающего такси eVTOL. На видео показали, как пассажиры будут пользоваться услугами транспортного средства.

Honda eVTOL — это концептуальный автомобиль с вертикальным взлетом и приземлением. Он имеет необычный дизайн, который отличает новинку от конкурентов. На задней части расположены 2 винта для движения вперед, и они работают в паре с 8 роторами, необходимыми для взлета.

По словам Honda, за взлет и посадку отвечают как электрические двигатели, так и газотурбинные установки. Это позволит заметно увеличить дальность передвижения без подзарядки.

Однако даже такого решения не хватает, чтобы такси могло летать за пределами города. По заявлениям Honda, eVTOL имеет дальность полета до 400 км.

Судя по видео, компания также хочет объединить летающее такси со всей экосистемой мобильности, включая наземные транспортные средства, чтобы доставлять пассажиров на точки взлета и посадки прямо из дома.

По заявлениям компании, вся эта система находится на стадии разработки. Honda планирует получить все разрешения для полетов уже к 2030 году.

Не только японский автопроизводитель заинтересован в выходе на рынок летающего такси. Ранее авиастроительная компания Airbus показала летательный аппарат CityBus NextGen, который также предназначен для перевозки пассажиров. Он также получил 8 роторов для вертикального взлета, а максимальная дальность полета — 80 км.