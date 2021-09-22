Honda Motor представила друге покоління BR-V під час віртуальної презентації. Новенький кросовер отримав змінений дизайн, а також сучасні системи безпеки та технології.

За основу дизайну був узятий концепт під назвою N7X. Новий BR-V відмінно підійде тим, хто шукає семимісний автомобіль.

Кросовер тепер більше схожий на позашляховик, якщо порівнювати з попередньою моделлю. Автомобіль отримав збільшений дорожній просвіт на 2 см.

Довгоочікуваний BR-V отримав купу крутих функцій – Honda Lane Watch, дистанційний запуск двигуна та автоматичне блокування. У салоні теж великі зміни — тепер водієві та пасажиру доступна мультимедійна система з 7-дюймовим сенсорним екраном. “Мозок” авто працює з Apple CarPlay та Android Auto.

Honda BR-V отримала 1,5-літровий двигун i-VTEC з максимальною потужністю 121 к.с. Новинка доступна тільки з переднім приводом. Висока потужність авто не обов’язкова — це сімейний автомобіль.

Honda також додала в новий BR-V функцію Honda Sensing. Це розширений пакет допомоги водієві, який включає попередження про лобове зіткнення з автоматичним гальмуванням, попередження про виїзд зі смуги руху, допомога в утриманні смуги руху, адаптивний круїз-контроль і автоматичне дальнє світло.

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Ціна за новинку буде в районі $17 тис., а перші постачання в Індії можуть відбутися вже цього року. За таку ж саму ціну в Україні продаються популярні Renault Duster.Про постачання в Європу Honda поки не повідомляла.