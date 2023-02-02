В Украине изменили процедуру растаможки авто. Нововведения вступили в силу уже с 1 февраля, и они касаются внесения средств.

Так, уже с начала месяца нашим водителям придется вносить залог в размере полной стоимости растаможки транспортного средства. Это происходит при пересечении границы, говорится в заявлении платформы West Auto Hub.

До 1 февраля нужно было оформлять предварительную таможенную декларацию — теперь придется вносить средства на счет таможни. Если аванс превысит итоговую стоимость оформления транспорта, то эту разницу вернут владельцу.

Сейчас смотрят Возврат средств будет возможен только после пересчета на региональной таможне. Примечательно, что это также касается и электрокаров, для которых государство часто выделяет льготы и делает исключения. Чтобы обезопасить свои финансы, можно воспользоваться и гарантиями — их предоставляют частные компании, предоставляя свои средства. Помимо этого изменения, сам таможенный платеж будет считаться по новой методике — придется платить только за акциз и НДС. В большинстве случаев итоговая стоимость растаможки снизиться для многих авто, но могут быть и обратные случаи. Растаможить авто по новой формуле можно будет через сервис Дія. Чтобы узнать стоимость услуги прямо сейчас, можно воспользоваться калькулятором. Также онлайн можно не только ввезти транспорт, но и получить новые номера при регистрации. Номерной код можно будет получить с символами ED, DC, DI, PD. Читайте также: Немцы и японцы: какие авто продавали украинцы в сети в 2022 году

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.