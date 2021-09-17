Компания Tesla сделала доступной новую версию автопилота Full Self-Driving Beta v10. Обновленная система просит водителей Tesla доказать, что они достойны пользоваться автопилотом. Об этом сообщил Илон Маск в своем Twitter.

Beta button will request permission to assess driving behavior using Tesla insurance calculator. If driving behavior is good for 7 days, beta access will be granted. — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2021

— Кнопка Beta запросит разрешение на оценку поведения водителя с помощью страхового калькулятора Tesla. Если вождение будет хорошим в течение 7 дней, владелец авто получит доступ к Full Self-Driving Beta, — ответил Маск одному из пользователей соцсети.

Напомним, что с 2020 года Маск начал тестировать в автомобилях Tesla систему автопилота, которая сможет полностью брать все управление на себя. Электрокары с пакетом услуг Full Self-Driving Beta (FSD) будут самостоятельно передвигаться как по магистралям, так и в пределах городов.

Пока технология проходит тестирование, и требует постоянного наблюдения со стороны водителя. Водитель остается ответственным за автомобиль, должен держать руки на руле и быть готовым взять на себя управление.

Стоит напомнить, что автопилот Full Self-Driving продается по цене в $10 тыс., и он недоступен во время покупки электрокара Tesla. Владелец авто может не докупать пакет услуг, если не желает пользоваться технологией.