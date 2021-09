Компания Tesla сделала доступной новую версию автопилота Full Self-Driving Beta v10. Обновленная система просит водителей Tesla доказать, что они достойны пользоваться автопилотом. Об этом сообщил Илон Маск в своем Twitter.

Beta button will request permission to assess driving behavior using Tesla insurance calculator. If driving behavior is good for 7 days, beta access will be granted.

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2021