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Дві лопати і каркас: Ілон Маск показав оновлений Tesla Cybertruck

15 Травня 2023, 16:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla Cybertruck

Ілон Маск показав оновлений електропікап Tesla Cybertruck із лопатами на борту. Мільярдер продемонстрував новий прототип на церемонії початку створення нового заводу Tesla.

Так, від даху і до кінця багажника на новому Cybertruck можна помітити каркасну конструкцію. Збоку на ній закріплені дві лопати, а позаду – два прапори.

Примітно, що верхівку каркаса зробили горизонтальною – в теорії, вона може стати в пригоді для перевезення великогабаритного вантажу, який не влазить в основний відсік багажника.

Поки що незрозуміло, чи буде така конструкція продаватися для майбутніх пікапів – на це питання не зміг відповісти навіть старший віцепрезидент Tesla із силових агрегатів та енергетики Дрю Бегліно. Він зазначив, що в компанії працюють над серією аксесуарів для майбутнього транспорту, щоб більше розкрити його потенціал.

На відміну від позашляховиків, пікапи можна всіляко модернізувати, виходячи з потреб і побажань.

Ще у квітні в США побачили на дорогах прототип Tesla Cybertruck. Автомобіль показали з новими колесами і датчиками, які моніторять роботу підвіски транспорту. Сам Маск заявляв, що збирати цей довгоочікуваний пікап почнуть не раніше 2024 року, і до цього переносив виробництво безліч разів.

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