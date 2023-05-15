Ілон Маск показав оновлений електропікап Tesla Cybertruck із лопатами на борту. Мільярдер продемонстрував новий прототип на церемонії початку створення нового заводу Tesla.

Так, від даху і до кінця багажника на новому Cybertruck можна помітити каркасну конструкцію. Збоку на ній закріплені дві лопати, а позаду – два прапори.

Примітно, що верхівку каркаса зробили горизонтальною – в теорії, вона може стати в пригоді для перевезення великогабаритного вантажу, який не влазить в основний відсік багажника.

Поки що незрозуміло, чи буде така конструкція продаватися для майбутніх пікапів – на це питання не зміг відповісти навіть старший віцепрезидент Tesla із силових агрегатів та енергетики Дрю Бегліно. Він зазначив, що в компанії працюють над серією аксесуарів для майбутнього транспорту, щоб більше розкрити його потенціал.

На відміну від позашляховиків, пікапи можна всіляко модернізувати, виходячи з потреб і побажань.

Ще у квітні в США побачили на дорогах прототип Tesla Cybertruck. Автомобіль показали з новими колесами і датчиками, які моніторять роботу підвіски транспорту. Сам Маск заявляв, що збирати цей довгоочікуваний пікап почнуть не раніше 2024 року, і до цього переносив виробництво безліч разів.