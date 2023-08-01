В июле 2023 года украинцы приобрели 5,3 тыс. новых легковых авто. Это на 5% меньше, чем в начале лета.

Если сравнивать с июлем 2021, то показатель отстает на 46%.

Эксперты из Укравтопрома выяснили, какие новые автомобили украинцы покупали чаще всего. Как оказалось, тройка лидеров не изменилась за последние три месяца.

В топе — японские Toyota с показателем в 883 авто. Надежность и неприхотливость в ремонте подкупает многих наших водителей.

Второе место за бюджетными Renault — 564 авто. Французский автопром ценится в Украине — они дешевые в обслуживании, да и с ремонтом проблем не возникает.

Тройку лидеров замыкает немецкий производитель Volkswagen с отметкой в 525 авто.

Четвертое место за Skoda с показателем в 493 авто, а замыкают рейтинг люксовые BMW — 385 авто.

Среди всех новых легковых авто в Украине за июль 2023 лидерство забирает Renault Duster — 552 покупателя. Компактный кроссовер практически вытеснил другие модели производителя с продаж.

Напомним, что в Киеве вернули плату за парковку. Уже с 24 июля придется платить за стоянку авто на муниципальных паркингах с 8:00 до 22:00.