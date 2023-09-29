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Доведеться платити більше: ціни на АЗС на 29 вересня

29 Вересня 2023, 09:39
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Доведеться платити більше: ціни на АЗС на 29 вересня
Джерело: Pexels

Середні ціни на всі види пального піднялися 29 вересня. Це сталося на тлі відносно стабільних попередніх днів.

Наприклад, ціна за літр А-95+ збільшилась на 3 копійки – тепер бензин можна купити за 57,52 грн.

Найменше цінник піднявся для популярного А-95 – водії платитимуть на 2 копійки більше за кожен літр. Підсумкова ціна становить 54,75 грн.

Зараз дивляться

Найбільше зріс у ціні А-92 – аж на 6 копійок. Його на заправках в Україні 29 вересня можна купити за 52,81 грн за літр. За день до цього цей вид пального подешевшав на 6 копійок.

Навіть дизель подорожчав на 3 копійки – тепер він коштує 54,70 за літр.

29 вересня в Україні газ тепер доведеться купувати на 2 копійки дорожче – по 25,68 за літр.

Ціни на паливо в мережах АЗС на 29 вересня:

Ціни на АЗС 29 вересня

Фото: ціни на АЗС 29 вересня

Можна помітити, що газ в Україні вважається одним із найдешевших видів палива для авто з ДВЗ. Багато українців модифікують свій транспорт, щоб використовувати газ, але це потрібно робити з дотриманням усіх норм закону. Як зареєструвати авто після встановлення ГБО — можна дізнатися на Фактах ICTV.

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Джерело
AUTO.RIA
Теги
АЗС Дизельне пальне Ціни на бензин
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