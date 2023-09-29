Середні ціни на всі види пального піднялися 29 вересня. Це сталося на тлі відносно стабільних попередніх днів.

Наприклад, ціна за літр А-95+ збільшилась на 3 копійки – тепер бензин можна купити за 57,52 грн.

Найменше цінник піднявся для популярного А-95 – водії платитимуть на 2 копійки більше за кожен літр. Підсумкова ціна становить 54,75 грн.

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Найбільше зріс у ціні А-92 – аж на 6 копійок. Його на заправках в Україні 29 вересня можна купити за 52,81 грн за літр. За день до цього цей вид пального подешевшав на 6 копійок.

Навіть дизель подорожчав на 3 копійки – тепер він коштує 54,70 за літр.

29 вересня в Україні газ тепер доведеться купувати на 2 копійки дорожче – по 25,68 за літр.

Ціни на паливо в мережах АЗС на 29 вересня:

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