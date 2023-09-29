Средние цены на все виды топлива поднялись 29 сентября. Это случилось на фоне относительно стабильных предыдущих дней.

К примеру, цена за литр А-95+ поднялась на 3 копейки — теперь бензин можно купить за 57,52 грн.

Меньше всего ценник поднялся для популярного А-95 — водители будут платить на 2 копейки больше за каждый литр. Итоговая цена составляет 54,75 грн.

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Больше всего возрос в цене А-92 — аж на 6 копеек. Его на заправках в Украине 29 сентября можно купить за 52,81 грн за литр. За день до этого этот вид топлива подешевел на 6 копеек.

Даже дизель подорожал на 3 копейки — теперь он стоит 54,70 за литр.

29 сентября в Украине газ теперь придется покупать на 2 копейки дороже — по 25,68 за литр.

Цены на топливо в сетях АЗС на 29 сентября:

Можно заметить, что газ в Украине считается одним из самых дешевых видов топлива для авто с ДВС. Многие украинцы модифицируют свой транспорт, чтобы использовать газ, но это нужно делать с соблюдением всех норм закона. Как зарегистрировать авто после установки ГБО — можно узнать на Фактах ICTV.