В Україні з 4 квітня відновилося дорожнє сполучення Чернігів-Київ в обидва боки. Про це заявили у Чернігівському ОДА.

Так, за словами місцевої адміністрації, сполучення для авто відновлено з 10:00, але з деякими обмеженнями. Вони стосуються вантажного транспорту, загальна вага яких перевищує масу 5 т. Їх просто не пропустять у місто. Можливо, це пов’язано зі знищеною інфраструктурою – це стосується й доріг, де важкі авто можуть застрягти або зовсім не проїхати, ускладнивши пересування решті учасників дорожнього руху.

– Проїзд трасою на Гончарівське (або старий київський шлях). Рух здійснюватиметься в обидві сторони. Але очікуємо, що можливі затримки з рухом місцями – доведеться чекати у черзі, – заявили на Facebook-сторінці Чернігівської ОДА.

В адміністрації попередили, що цей шлях не є повноцінним, якщо порівнювати із трасою на Київ. Охочих повернутися до Чернігова закликали утриматися від масового руху автомобілів у перші дні, щоб уникнути транспортного колапсу. Зараз місту вкрай необхідно доставити важливий вантаж і надати допомогу – затори можуть завадити цьому.

Нагадаємо, що для прискореного відновлення міст України та інфраструктури, влада хоче спростити імпорт будівельної техніки. Це стосується як нового транспорту, так і уживаного.