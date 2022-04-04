В Украине с 4 апреля возобновилось дорожное сообщение Чернигов-Киев в обе стороны. Об этом заявили в Черниговском ОГА.

Так, по словам местной администрации, сообщение для авто возобновлено с 10.00, но с некоторыми ограничениями. Они касаются грузового транспорта, общий вес которых превышает массу 5 т. — их просто не пропустят в город. Возможно, это связанно с уничтоженной инфраструктурой — это касается и дорог, где тяжелые авто могут застрять или вовсе не проехать, усложнив передвижения остальным участникам дорожного движения.

— Проезд по трассе на Гончаровское (или старый киевский путь). Движение будет производиться в обе стороны. Но ожидаем, что возможные задержки с движением местами — придется ждать в очереди, — заявили на Facebook-странице Черниговской ОДА.

В администрации предупредили, что этот путь не является полноценным, если сравнивать с трассой на Киев. Желающих вернуться в Чернигов призвали удержаться от массового движения автомобилей в первые дни, дабы избежать транспортного коллапса. Сейчас городу крайне необходимо доставить важный груз и предоставить помощь — пробки могут этому помешать.

Напомним, что для ускоренного восстановления городов Украины и инфраструктуры, власти хотят упростить импорт строительной техники. Это касается как нового транспорта, так и подержанного.