Компанія Volkswagen анонсувала новий електрокар ID.7. Виробництво транспорту розпочнеться вже навесні цього року, і він буде покритий розумним камуфляжем.

Візуально новинка схожа на концепт автомобіля ID.7 2022 року. Однак головною фішкою є фарбування – створюються світлові ефекти, заради яких німці нанесли 40 шарів фарби. Завдяки цьому вдалося домогтися незалежного підсвічування 22 областей кузова.

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Що стосується інтер’єру, то увагу на себе бере 15-дюймовий сенсорний екран у формі планшета. Він поєднується з панеллю приладів – є навіть цифрові повзунки під екраном.

На кермі також є сенсорні кнопки – не виключено, що їх замінять на фізичні. Також клімат контроль помітно оновили – система підлаштовуватиметься під кожного водія, скануватиме повітря в салоні та спрямовуватиме потоки на пасажирів.

Німці запевняють, що новий ID.7 проїде без підзарядки до 700 км. У продаж автомобіль надійде вже у другому кварталі 2023 року, хоч і про ціну поки що говорити зарано. VW ID.7 з’явиться відразу на трьох ринках – Європі, Азії (Китай) і Північній Америці.

Варто зазначити, що цей автомобіль також з’явиться в Україні, хоч і у використанні. Так, у 2022 році українці привозили транспорт найбільше від Volkswagen – йдеться про моделі Passat та Golf. Це безсмертна класика, яка підкуповує наших водіїв надійністю та дешевизною.