Компания Volkswagen анонсировала новый электрокар ID.7. Производство транспорта начнется уже весной этого года, и он будет покрытый умным камуфляжем.

Визуально новинка похожа на концепт кар ID.7 2022 года. Однако главной фишкой является раскраска — создаются световые эффекты, ради которых немцы нанесли 40 слоев краски. Благодаря этому удалось добиться независимой подсветки 22 областей кузова.

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Что касается интерьера, то внимание на себя берет 15-дюймовый сенсорный экран в форме планшета. Он сочетается с приборной панелью — есть даже цифровые ползунки под экраном.

На руле также есть сенсорные кнопки — не исключено, что их заменят на физические. Также климат контроль заметно обновили — система будет подстраиваться под каждого водителя, сканировать воздух в салоне и направлять потоки на пассажиров.

Немцы уверяют, что новенький ID.7 проедет без подзаряда до 700 км. В продажу автомобиль поступит уже во втором квартале 2023 года, хоть и о цене пока говорить рано. VW ID.7 появится сразу на трех рынка — Европе, Азии (Китай) и Северной Америке.с

Стоит отметить, что этот автомобиль также появится в Украине, хоть и в подержанном виде. Так, в 2022 году украинцы привозили транспорт больше всего от Volkswagen — речь идет о моделях Passat и Golf. Это бессмертная классика, которая подкупает наших водителей надежностью и дешевизной.