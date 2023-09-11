Ціни на вживані авто в Європі рекордно впали за останній рік. Лише за літо вартість такого транспорту впала на 0,5%.

Так, у серпні 2023 ціни на авто з пробігом були нижчими на 13,6% порівняно з липнем 2022. Щоправда, до показників перед пандемією Covid-19 цінники не опустилися – тоді авто були на 25,5% дешевшими.

Експерти з Інституту Дослідження Авторинку з’ясували, що за останні 8 місяців ціни на авто з пробігом в Європі стабілізувалися, і знизилися в середньому на 1,3%. Дані засновані на роботі компанії AUTO1 Group, які охоплюють понад 3,6 млн оголошень про купівлю/продаж транспорту з пробігом в ЄС.

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Ринок транспорту поступово відновлюється і в Україні – у серпні українці встановили рекорд з купівлі нових авто з 24 лютого. За останній місяць літа було придбано 6 тис. авто з салону. Найпопулярніші бренди – Toyota, Volkswagen і Renault.

Більшість авто цих виробників або надійні, або доступні та невибагливі в ремонті. До того ж, у нас непогано продаються електрокари та гібриди – Toyota Rav4 з величезною кількістю модифікацій є чудовим прикладом.