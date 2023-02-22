Українці активно купують авто із переднім приводом. У січні 2023 року транспорту в такій комплектації було 85% від загальної кількості авто, виставлених на продаж.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, що навіть в умовах війни повнопривідні легковики не поспішають купувати – лише 9,9% від усієї кількості. Задньопривідних ще менше – 4,6%.

Кардинальні зміни спостерігалися вже у травні 2022 року, коли в країну почали завозити транспорт за нульовим розмитненням. З початку літа скоротилася частка передньопривідних шляхом поповнення транспорту з ведучими колесами.

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Причина в цьому – продаж старих авто радянського виробництва, у яких обертальний момент припадає на зад.

Щодо цін, то ситуація повністю протилежна – найдорожчий транспорт повнопривідний. За додаткову прохідність доводиться платити – середня ціна за такий автомобіль на вторинному ринку продається за $15 750. У цей час за передній та задній привід просять майже однаково – $5,6 тис. та $5,5 тис. відповідно.

Найпопулярніші передньопривідні авто – Volkswagen Passat, Volkswagen Golf та Skoda Octavia.

Що стосується задньопривідних, ситуація інша – в топі люксові BMW 5 Series, BMW 3 Series та Mercedes-Benz E-Class.

Повнопривідні автомобілі в топі – це кросовери. Перше місце за Mitsubishi Outlander, а друге – за люксовим Audi Q7. Трійку лідерів замикає Honda CR-V.

Також українці активно купують авто віком до 3 років. Найпопулярнішою моделлю за такими параметрами є Toyota Rav4. Гібридні та бензинові версії підкуповують водіїв своєю економністю.