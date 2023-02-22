Украинцы активно покупают авто с передним приводом. В январе 2023 года транспорта в такой комплектации было 85% от общего количества авто, выставленных на продажу.

Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, что даже в условиях войны полноприводные легковушки не спешат покупать — всего 9,9% от всего количества. Заднеприводных еще меньше — 4,6%.

Кардинальные изменения наблюдались уже в мае 2022 года, когда в страну начали завозить транспорт по нулевой растаможке. С начала лета сократилась доля переднеприводных за счет пополнения транспорта з садними ведущими колесами.

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Причина в этом — продажа старых авто советского производства, у которых крутящий момент приходится на зад.

Что касается цен, то ситуация полностью противоположная — самый дорогой транспорт полноприводный. За дополнительную проходимость приходится платить — средняя цена за такой автомобиль на вторичном рынке продается за $15 750. В это время за передний и задний привод просят почти одинаково — $5,6 и $5,5 тыс. соответственно.

Самые популярные переднеприводные авто — Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

Что касается заднеприводных, ситуация иная — в топе люксовые BMW 5 Series, BMW 3 Series и Mercedes-Benz E-Class.

Полноприводные автомобили в топе — это кроссоверы. Первое место за Mitsubishi Outlander, а второе — за люксовым Audi Q7. Тройку лидеров замыкает Honda CR-V.

Также украинцы активно покупают авто возрастом до 3 лет. Самой популярной моделью по таким параметрам является Toyota Rav4. Гибридные и бензиновые версии подкупают водителей своей экономностью.