В Украине появилось кладбище расстрелянных автомобилей. Для поврежденного транспорта выделили место на окраинах Бучи, на некоторых машинах были надписи Дети.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко и поделился снимками с локации.

Большинство авто восстановлению не подлежит — многие из них сожгли, расстреляли, или же переехали танками. На тех машинах, которые не сгорели, можно заметить выбитые стекла, а также следы от пуль или осколков, насквозь прошивающие кузов.

Весь этот поврежденный транспорт свозят на пустырь окраины Буча. Многие жители Киева и близлежащих населенных пунктов пытались с их помощью эвакуироваться. Даже надписи Дети на капоте или дверях транспорта не останавливали военных РФ.

Сейчас в Киевской области активно восстанавливают дорожную инфраструктуру — убирают брошенный и уничтоженный транспорт, очищают от мин проезды.

Теперь добраться из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Ворзеля в Киев можно через временный мост в Романовке. В начале полномасштабного вторжения основную переправу подорвали, и вместо нее всего за 5 дней круглосуточной работы сделали полноценную альтернативу.

С 11 апреля в Киеве открыли еще одну переправу для водителей — Южный мост. С начала полномасштабного вторжения он был доступен для проезда только общественному и спецтранспорту.