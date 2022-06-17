У Європі продовжує слабшати ринок автомобілів – у травні кількість проданого транспорту знизилася на 11,2%, якщо порівняти з останнім місяцем весни 2021 року. Падіння показників спостерігається вже 10-й місяць поспіль – на це вплинуло одразу кілька факторів.

За п’ять місяців 2022 року загальна кількість реєстрацій автомобілів знизилася на 13,7% проти аналогічного періоду минулого року. Цілком очікувано, найбільше постраждали ринки тих країн, де виробляють транспорт.

Особливих втрат зазнала Італія – у травні продажі впали на 15%, а з січня 2022 року – на 24%.

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Ринок Іспанії, Німеччини та Франції також постраждав приблизно на 10%.

Втім, далеко не всі країни мають знижені показники – Болгарія, Кіпр та Румунія помітно посилили ринок авто. Наприклад, за травень у Болгарії кількість зареєстрованих машин збільшилася до 45%.

В усьому винна криза компонентів – на це вплинув як дефіцит мікросхем, який затягнувся ще з 2021 року, так і проблема з виробництвом деяких деталей в Україні, і з березня компанії змушені шукати для них заміну.

Щодо України, на територію нашої країни щодня ввозиться величезна кількість автомобілів – більшість із них мають дизельні двигуни. На другому місці модифікації на бензині, а з великим відставанням трійку лідерів замикають гібридні моделі.