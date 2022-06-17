В Европе продолжает ослабевать рынок автомобилей — в мае количество проданного транспорта снизилось на 11,2% в сравнении с последним месяцем весны 2021 года. Падение показателей наблюдается уже 10 месяц подряд — на это повлияло сразу несколько факторов.

За пять месяцев 2022 года, общее количество регистраций автомобилей снизилось на 13,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вполне ожидаемо, больше всего пострадали рынки тех стран, в которых производят транспорт.

Особые потери понесла Италия — в мае продажи упали на 15%, а с января 2022 — на 24%.

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Рынок Испании, Германии и Франции также пострадал примерно на 10%.

Впрочем, далеко не все страны имеют пониженные показатели — Болгария, Кипр и Румыния заметно усилили рынок авто. К примеру, за май в Болгарии количество зарегистрированных машин увеличилось до 45%.

Всему виной кризис компонентов — на это повлиял как дефицит микросхем, который затянулся еще с 2021 года, так и проблема с производством некоторых деталей в Украине, и с марта компании вынуждены искать для них замену.

Что касается Украины, на территорию нашей страны ежедневно ввозится огромное количество автомобилей — большинство из них имеют дизельные двигатели. На втором месте модификации на бензине, а с большим отставанием тройку лидеров замыкают гибридные модели.