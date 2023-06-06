Май для рынка подержанных авто оказался рекордным — украинцы завезли почти 15,4 тыс. авто с пробегом. Это на 0,3% больше, чем в апреле 2023.

Чаще всего покупали авто с бензиновыми двигателями — таких 45%. Дизельных — всего 36%.

Лидером среди подержанных авто оказался немецкий компактный Volkswagen Golf — 1 333 авто. Второе место у бюджетного французским Renault Megane — 1 230 регистраций.

Тройку лидеров замыкает чешский автопром — Skoda Octavia с показателем в 840 авто.

Четвертое место занимает универсальный и доступный Volkswagen Passat — 694 авто. Пятое место за американским Ford Focus — 403 авто.

Полный рейтинг самых популярных подержанных авто в Украине выглядит так:

Volkswagen Golf — 1333 авто; Renault Megane — 1230 авто; Skoda Octavia — 840 авто; Volkswagen Passat — 694 авто; Ford Focus — 403 авто; Nissan Leaf — 388 авто; Nissan Qashqai — 360 авто; Volkswagen Touran — 326 авто; Audi A4 — 297 авто; Skoda Fabia — 294 авто.

Также украинцы активно покупают и новые авто. Так, в мае наши водители купили 5,3 тыс. новых авто, что на 53% больше, чем годом ранее. Чаще всего покупали кроссоверы и гибридные автомобили — Renault Duster и Toyota RAV4.