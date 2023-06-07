Украинцы активно покупают авто из США — зачастую, транспорт присматривают на аукционах, где можно приобрести автомобиль по очень выгодным ценам.
Эксперты из autoAstat составили рейтинг самых популярных авто в США, которые покупают на аукционах. Эти авто чаще всего искали за последнее время.
Первое место за BMW 3 Series — 439 запросов. Второе место за компактным, но недешевым Audi Q5 — 413 запросов. В тройку лидеров попал и электрокар — Tesla Model 3 с показателем в 409 авто.
На аукционах США также искали люксовый BMW X5 — 396 запросов, а также джип Colkswagen Tiguan — 348 авто.
Примечательно, что в топе почти нет авто от американских брендов — больше всего интересовал транспорт немецкого и японского производства.
Полный список популярных авто на аукционах США выглядит так:
- BMW 3 Series — 439 авто.
- Audi Q5 — 413 авто.
- Tesla Model 3 — 409 авто.
- BMW X5 — 396 авто.
- Volkswagen Tiguan — 348 авто.
- BMW 5 Series — 344 авто.
- Audi A4 — 302 авто.
- Ford Escape — 292 авто.
- Toyota Camry — 280 авто.
- Mazda CX-5 — 279 авто.
Впрочем, украинцы часто покупают и другие модели — в мае чаще всего покупали немецкие и французские авто. Речь идет о Volkswagen Golf и Renault Magene.