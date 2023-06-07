Украинцы активно покупают авто из США — зачастую, транспорт присматривают на аукционах, где можно приобрести автомобиль по очень выгодным ценам.

Эксперты из autoAstat составили рейтинг самых популярных авто в США, которые покупают на аукционах. Эти авто чаще всего искали за последнее время.

Первое место за BMW 3 Series — 439 запросов. Второе место за компактным, но недешевым Audi Q5 — 413 запросов. В тройку лидеров попал и электрокар — Tesla Model 3 с показателем в 409 авто.

На аукционах США также искали люксовый BMW X5 — 396 запросов, а также джип Colkswagen Tiguan — 348 авто.

Примечательно, что в топе почти нет авто от американских брендов — больше всего интересовал транспорт немецкого и японского производства.

Полный список популярных авто на аукционах США выглядит так:

BMW 3 Series — 439 авто. Audi Q5 — 413 авто. Tesla Model 3 — 409 авто. BMW X5 — 396 авто. Volkswagen Tiguan — 348 авто. BMW 5 Series — 344 авто. Audi A4 — 302 авто. Ford Escape — 292 авто. Toyota Camry — 280 авто. Mazda CX-5 — 279 авто.

Впрочем, украинцы часто покупают и другие модели — в мае чаще всего покупали немецкие и французские авто. Речь идет о Volkswagen Golf и Renault Magene.