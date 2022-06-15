Нулевая растаможка существенно увеличила количество авто в Украине, которые ввезли с других стран. Чаще всего пригоняют из Польши, Германии и Литвы.

На вторичном рынке Европы есть неплохой выбор, и даже за скромную для транспорта сумму можно найти достойные варианты.

Какие авто можно купить в германии до €2,5 тыс. — далее в материале.

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Данные сайта Ooyyo показали, какие бюджетные автомобили сейчас активно продаются в Германии.

1. Volkswagen Golf

Поскольку в Украине ценятся автомобили немецкого производства, нужно оценить потенциал вторичного рынке страны, где эти автомобили собирают.

К примеру, можно приобрести компактный Golf 2007 года в комплектации с бензиновым 1,4л и ручной КПП и пробегом в 215 тыс. км. Стоимость такого авто — €2 499.

Отличный вариант для тех, кто не хочет вкидывать много средств в автомобиль, но ощущать комфорт во время передвижения.

2. Volkswagen Passat

Не менее популярный автомобиль в Украине. В Германии огромное количество доступных вариантов, и можно выбирать основываясь на возрасте авто, пробеге, мощности двигателя и комплектации.

На рынке активно продают бензиновый Passat 2005 года с двигателем 1,6 л, ручной КПП и пробегом в 195 тыс.

Далеко не самая новая модель, но надежность авто подтверждается ее популярностью среди украинских водителей. Стоимость — €2 499.

3. Renault Megane

Еще одна отличная модель из списка бестселлеров в Украине — французский Megane надежно закрепился на рынке благодаря своей доступности и неприхотливости в обслуживании. Даже за €2,5 тыс. можно найти вполне неплохой вариант.

К примеру, Megane 2006 года в 1,6-литровым двигателем, ручной КПП и пробегом в 199 тыс. км.

4. Opel Corsa

В германии также собирают и Opel — производитель предлагает неплохие бюджетные автомобили, которые легко продаются и на вторичном рынке.

К примеру, можно приобрести Corsa 2008 года выпуска с экономным бензиновым 1,2л, ручной КПП и 188 тыс. км пробега.

Стоимость авто — €2 499.

5. BMW 320

В Украине есть любители и марки BMW — количество таких автомобилей в последние годы в Украине просто зашкаливает. Скорость, надежность, статусность — это все подкупает наших водителей. И хотя это производитель выпускает недешевые автомобили, за €2 500 можно приобрести неплохой транспорт.

К примеру, дизельный BMW 320 2003 года с автоматической КПП и пробегом в 157 тыс. км.