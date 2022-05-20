В Україні стрімко подорожчало пальне. Все через скасування регулювання цін від держави на нафтопродукти, що продаються на АЗС.

У середньому, ціни злетіли на 10-15 грн на тлі змін у законі – про це свідчать дані Консалтингової групи А-95.

Популярні мережі АЗС OKKO та WOG продають ходовий бензин А-95 та А-95+ дорожче на 11,14 та 10,15 грн/л. Тепер паливо коштує 51 грн/л та 52 грн/л відповідно. Дизель подорожчав на рекордні 14,69 і тепер коштує 57 грн/л.

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На KLO цифри дуже схожі – А-95 подорожчав на 12,43 грн до 52 грн за літр, а дизель на 13,24 грн – тепер літр обійдеться водієві в 58 грн.

Компанія БРСМ-Нафта продає дизель по 54,99 грн за літр – ціну підняли на 10,60 грн.

Такі зміни відбулися на тлі скасування регулювання цін із боку держави. На підвищення цін також вплинула і відмова від пального з Білорусії – імпорт з цієї країни покривав величезну частину потреб українських водіїв. Тепер власники паливного бізнесу змушені шукати постачальників із Європи, що й призвело до проблем.

Логістика зросла у вартості, а регулювання цін не дозволяло АЗС підлаштовувати цінники під реалії в умовах війни.