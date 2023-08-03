Станом на 3 серпня ціни на пальне в Україні продовжують повзти вгору. Подорожчав навіть автогаз, який тривалий час був стабільний.
Так, преміальний бензин А-95+ у середньому подорожчав на 52 коп. і тепер на АЗС реалізується по 51,56 грн/л. Популярний бензин А-95 також зріс у ціні – у середньому до 49,27 грн/л.
Бензин А-92 на АЗС продається по 46,80 грн/л.
Продовжує дорожчати і дизельне пальне – у середньому на 49 коп., до 48,45 грн/л. Автогаз на АЗС продають по 23,46 грн/л.
Скільки коштує пальне в Україні?
Джерело: auto.ria