Станом на 3 серпня ціни на пальне в Україні продовжують повзти вгору. Подорожчав навіть автогаз, який тривалий час був стабільний.

Так, преміальний бензин А-95+ у середньому подорожчав на 52 коп. і тепер на АЗС реалізується по 51,56 грн/л. Популярний бензин А-95 також зріс у ціні – у середньому до 49,27 грн/л.

Бензин А-92 на АЗС продається по 46,80 грн/л.

Продовжує дорожчати і дизельне пальне – у середньому на 49 коп., до 48,45 грн/л. Автогаз на АЗС продають по 23,46 грн/л.

Скільки коштує пальне в Україні?

Джерело: auto.ria