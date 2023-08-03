Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Усі види пального здорожчали: ціни на АЗС України 3 серпня

3 Серпня 2023, 10:48
Марта Бондаренко редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pixabay

Станом на 3 серпня ціни на пальне в Україні продовжують повзти вгору. Подорожчав навіть автогаз, який тривалий час був стабільний.

Так, преміальний бензин А-95+ у середньому подорожчав на 52 коп. і тепер на АЗС реалізується по 51,56 грн/л. Популярний бензин А-95 також зріс у ціні – у середньому до 49,27 грн/л.

Бензин А-92 на АЗС продається по 46,80 грн/л.

Продовжує дорожчати і дизельне пальне – у середньому на 49 коп., до 48,45 грн/л. Автогаз на АЗС продають по 23,46 грн/л.

Скільки коштує пальне в Україні?

Читайте також:
ціни на АЗСЦіни стабільні лише на автогаз: в Україні подорожчало пальне

Джерело: auto.ria

Теги
АЗС Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь