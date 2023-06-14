У середу, 14 червня, середні ціни на пальне в Україні знову почали знижуватися, хоча і мінімально.

Зокрема бензини марки А-95+ та А-95 скинули по 1 копійці, відповідно їхня вартість сьогодні становить в середньому 47,51 грн/л та 44,8 грн/л.

Літр А-92 здешевшав на 5 копійок – до 42,39 грн/л.

Дизельне пальне скинуло 1 копійку, сьогодні воно коштує на автозавправках в середньому 43,22 грн за літр.

Не змінилася лише вартість автогазу – 21,84 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia