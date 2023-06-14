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Ціни на пальне знову взяли курс на зниження: скільки коштує бензин та дизель 14 червня

14 Червня 2023, 09:25
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель
Джерело: Pixabay

У середу, 14 червня, середні ціни на пальне в Україні знову почали знижуватися, хоча і мінімально.

Зокрема бензини марки А-95+ та А-95 скинули по 1 копійці, відповідно їхня вартість сьогодні становить в середньому 47,51 грн/л та 44,8 грн/л.

Літр А-92 здешевшав на 5 копійок – до 42,39 грн/л.

Дизельне пальне скинуло 1 копійку, сьогодні воно коштує на автозавправках в середньому 43,22 грн за літр.

Не змінилася лише вартість автогазу – 21,84 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 14 червня

Ціни на бензин 14 червня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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