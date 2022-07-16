Ціни на бензин та дизельне пальне протягом тижня майже не змінились, однак автогаз тепер коштує майже на 2 грн дешевше. Вартість палива на автозаправних станціях коливається залежно від АЗС та областей України.

Станом на 16 липня, середня вартість бензину А-95 становить від 48,90 грн до 51 грн за один літр. Пальне А-92 зустрічається рідше, однак літр коштує приблизно стільки ж – від 49 грн до 52 грн за літр.

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Ціни на дизельне пальне залишаються такими ж, якими й були близько тижня тому. Так, за літр ДП для автомобіля доведеться заплатити від 54,49 грн до 57,99 грн. Подекуди цінник може бути більшим на 1-2 грн, але середня вартість становить 55-56 грн.

За даними Міністерства фінансів, за один літр автогазу потрібно викласти від 33,17 грн до 33,70 грн.

Подекуди ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз можуть бути меншими. Цінники на автозаправках залежать від областей України. Так, у Вінницькій, Волинській та Дніпропетровській областях машину можна заправити за дешевшою вартістю. Проте у Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській і Чернівецькій областях ледь не найвищі ціни на АЗС.