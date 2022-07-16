Цены на бензин и дизельное топливо в течение недели почти не изменились, однако автогаз теперь стоит почти на 2 грн дешевле. Стоимость топлива на автозаправочных станциях колеблется в зависимости от АЗС и областей Украины.

По состоянию на 16 июля, средняя стоимость бензина А-95 составляет от 48,90 грн до 51 грн за один литр. Топливо А-92 встречается реже, однако литр стоит примерно столько же – от 49 грн до 52 грн за литр.

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Цены на дизельное топливо остаются такими же, какими были около недели назад. Так, за литр ДТ для автомобиля придется заплатить от 54,49 грн до 57,99 грн. Местами ценник может быть больше на 1-2 грн, но средняя стоимость составляет 55-56 грн.

По данным Министерства финансов, за один литр автогаза придется выложить от 33,17 грн до 33,70 грн.

Местами цены на бензин, дизельное топливо и автогаз могут быть меньше. Ценники автозаправок зависят от областей Украины. Так, в Винницкой, Волынской и Днепропетровской областях машину можно заправить по более дешевой стоимости. Однако в Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях едва ли не самые высокие цены на АЗС.