Електромобіль – досить зручний засіб пересування, адже поповнити запас ходу можна не лише на заправці, а й будь-якому іншому місці, якщо там є розетки. Потрібно лише штатний зарядний пристрій, яким виробник комплектує кожне авто.

Але власники замислюються, як часто можна заряджати електромобіль та що буде з акумулятором у разі недотримання стандартів. Про це читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як часто можна заряджати електромобіль

В середньому електромобіль потрібно заряджати раз на 3-5 днів, але це досить умовні цифри, оскільки на це впливає багато факторів – від дальності поїздки до заводських позицій машини.

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Крім того, якщо ви довго не збираєтеся користуватися автомобілем, то фахівці радять заряджати і розряджати батарею живлення раз на 1-2 місяці. Це допоможе уникнути погіршення характеристик батареї через тривале стояння.

Отже, частота заряджання елетромобіля залежить від того, як багато ви їздите. У середньому на одному заряді можна подолати до 160 км. Деякі нові моделі, наприклад, Tesla, зможуть стати чудовою підмогою навіть у далеких поїздках на понад 426 км. Але більшість електрокарів все-таки не готові до таких дистанцій.

Варто зазначити, що і пора року відіграє не останню роль. Так, взимку власникам електромобілів доводиться частіше заряджати свою ластівку, ніж влітку. Справа у тому, що через низькі температури максимальний запас ходу помітно зменшується.

Згідно з дослідженнями експертів з Recurrent, у середньому взимку скорочення запасу ходу становить 30% порівняно з іншими сезонами. Якщо зазвичай електромобіль може подолати близько 480 км, то за морозної погоди він проїде лише 338 км.

Крім того, частота заряджання електромобіля залежить і від стилю керування. Швидка їзда призводить до зменшення запасу ходу, прописаного у характеристиках машини. Обережним же водіям вдасться “вичавити” із електрокара більше кілометрів.

Загалом, аби зрозуміти, як часто доведеться заряджати електромобіль, потрібно подивитися на запас його ходу. Так, у Renault Zoe цей показник дорівнює 544 км, а у Honda e – 201 км.

Також не останню роль відіграє і стан акумулятора. Наприклад, якщо він має літієву основу, як і батарея мобільного телефону, то з часом акумулятор буде швидше втрачати заряд.

Як довго потрібно заряджати електромобіль

Коли заряд електромобіля наближається до 30%, рекомендується своєчасно поповнювати його енергію. Адже регулярне 100% розряджання батареї підвищує швидкість її деградації.

Що стосується часу заряджання, то це залежить від об’єму акумулятора, моделі авто та потужності обладнання. На швидкісній станції з потужністю 50 кВт поповнити заряд до 80%, а запас ходу на 100-125 км можна за 30-40 хвилин. На станціях на 22 кВт через порт змінного струму доведеться почекати 3-4 години. Зокрема, потужність устаткування для дому та офісу перебуває у межах від 7 до 22 кВт.

До чого може призвести часте заряджання електромобіля

Звичка під’єднувати електрокар до зарядної станції щодня благотворно позначається на загальному стані батареї. Але це не означає, що до цього кроку варто вдаватися декілька разів на день. Така частота заряджання електромобіля здатна виснажити ресурс акумулятора. Через це запас ходу машини зменшиться, як наслідок, доведеться частіше підключати вашу ластівку до джерела напруги.

Не варто й залишати електромобіль на зарядці на всю ніч, до повного поповнення запасу ходу. Це може призвести до виходу з ладу акумулятора електрокара. Заряджання при неправильній напрузі також псує показники електромобіля.

Якщо ж ваш акумулятор через неправильну та часту зарядку вийшов з ладу, то варто перевірити, чи пропонує виробник гарантію на нього. Зазвичай вона надається на 8-10 років.

І пам’ятайте, що часте заряджання від “швидкісних” станцій навіть можуть спричини поломку електрокара. Через високі струми під час швидкого заряджання може швидко вийти з ладу електроніка, що керує заряджанням батареї.

До речі, раніше Факти ICTV писали, який електромобіль варто купити та на що потрібно звертати увагу під час вибору “зеленого” авто.