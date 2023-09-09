Электромобиль — достаточно удобное средство передвижения, ведь пополнить запас хода можно не только на заправке, но и в любом другом месте, если там есть розетки. Нужно только штатное зарядное устройство, которым производитель комплектует каждое авто. При этом владельцы задумываются, как часто можно заряжать электромобиль и что будет с аккумулятором в случае несоблюдения стандартов. Об этом читайте в материале Фактов ICTV.

Как часто можно заряжать электромобиль

В среднем электромобиль нужно заряжать раз в 3-5 дней, но это довольно условные цифры, поскольку на частоту влияет много факторов: как дальность поездки, так и заводские позиции машины.

Кроме того, если вы долго не собираетесь пользоваться автомобилем, то специалисты советуют заряжать и разряжать батарею питания раз в 1-2 месяца. Это поможет избежать ухудшения характеристик батареи из-за длительной стоянки.

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Итак, частота зарядки элетромобиля зависит от того, как много вы ездите. В среднем на одном заряде можно преодолеть до 160 км. Некоторые новые модели, например, Tesla, способны стать отличным средством передвижения даже в дальних поездках на более чем 426 км. Но большинство электрокаров все-таки не готовы к таким дистанциям.

Стоит отметить, что и время года играет не последнюю роль. Так, зимой владельцам электромобилей приходится чаще заряжать свою ласточку, чем летом. Дело в том, что из-за низких температур максимальный запас хода заметно уменьшается.

Согласно исследованиям экспертов из Recurrent, в среднем зимой сокращение запаса хода составляет 30% по сравнению с другими сезонами. Если обычно электромобиль может преодолеть около 480 км, то при морозной погоде он проедет лишь 338 км.

Кроме того, частота зарядки электромобиля зависит и от стиля вождения. Быстрая езда приводит к уменьшению запаса хода, прописанного в характеристиках машины. Осторожным же водителям удастся “выжать” из электрокара больше километров.

В общем, чтобы понять, как часто придется заряжать электромобиль, нужно посмотреть на запас его хода. Так, у Renault Zoe этот показатель равен 544 км, а у Honda — 201 км.

Также не последнюю роль играет и состояние аккумулятора. Например, если он имеет литиевую основу, как и батарея мобильного телефона, то со временем аккумулятор будет быстрее терять заряд.

Как долго нужно заряжать электромобиль

Когда заряд электромобиля приближается к 30%, рекомендуется своевременно пополнять его энергию. Ведь регулярная 100% разрядка батареи повышает скорость ее деградации.

Что касается времени зарядки, то это зависит от объема аккумулятора, модели авто и мощности оборудования. На скоростной станции с мощностью 50 кВт пополнить заряд до 80%, а запас хода на 100-125 км можно за 30-40 минут. На станциях на 22 кВт через порт переменного тока придется подождать 3-4 часа. В частности, мощность оборудования для дома и офиса находится в пределах от 7 до 22 кВт.

К чему может привести частая зарядка электромобиля

Привычка подключать электрокар к зарядной станции ежедневно благотворно сказывается на общем состоянии батареи. Но это не говорит о том, что к этому шагу стоит прибегать несколько раз в день. Такая частота зарядки электромобиля способна истощить ресурс аккумулятора. Из-за этого запас хода машины уменьшится и, как следствие, придется чаще подключать вашу ласточку к источнику напряжения.

Не стоит и оставлять электромобиль на зарядке на всю ночь, до полного пополнения запаса хода. Это может привести к выходу из строя аккумулятора электрокара. Зарядка при неправильном напряжении также портит показатели электромобиля.

Если же ваш аккумулятор из-за неправильной и частой зарядки вышел из строя, то стоит проверить, предлагает ли производитель гарантию на него. Обычно она предоставляется на 8-10 лет.

И помните, что частые зарядки от “скоростных” станций даже способны привести к поломке электрокара. Как правило, из-за высоких токов во время быстрой зарядки может быстро выйти из строя электроника, управляющая зарядкой батареи.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой электромобиль стоит купить и на что нужно обращать внимание при выборе зеленого авто.