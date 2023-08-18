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Чи можна залишати електромобіль на зарядці на ніч: пояснює експерт

18 Серпня 2023, 07:39
Анна Голішевська редакторка стрічки
Електромобіль
Джерело: Unsplash

Майбутні власники електромобілів дедалі частіше думають про те, де їх заряджати. Одна складність у тому, що станцій поки що недостатньо по всій країні. Інша – що вони розташовуються у різних місцях, кожна зі своїми перевагами та недоліками. Чи можна залишати електромобіль на зарядці на ніч та коли цього краще не робити – читайте у матеріалі.

Чи можна залишати електромобіль на зарядці на ніч

На думку автомеханіка Андрія Маценка, залишати електромобіль на зарядці на ніч можна. Але для нормальної експлуатації потрібна трифазна розетка в гаражі або на стоянці, яка дасть змогу зарядитись повністю за 7-8 годин.

Також зверніть увагу на такі правила:

  1. Без постійного місця з електророзеткою користуватися електромобілем дуже незручно, тому зважте на цей фактор перед купівлею такого автомобіля. Також враховуйте і нашу ситуацію зі світлом.
  2. Без швидких електрозаправок потужністю від 50 кВт та вище на трасах далекі поїздки проблематичні.

Коли заряджати електромобіль уночі немає сенсу

Нові електромобілі, які мають великий запас енергії, можуть проїхати доволі велику дистанцію без підзарядки за один раз. Якщо ви не їздите регулярно на роботу або на якісь  далекі відстані, вам не потрібно заряджати електромобіль щоночі.

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