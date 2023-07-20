Усі власники авто стикалися з появою конденсату на склі. Це створює істотний дискомфорт для водія та пасажирів, адже доводиться постійно протирати вікна ганчірками та допоміжними засобами.

Чому запотівають вікна в машині та як боротися з конденсатом – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Причини появи надмірного конденсату в авто

Скло в машині слугує захисним барʼєром між зовнішнім середовищем та салоном автомобіля. Найпоширеніша причина надмірного конденсату – різкий перепад температури. Він призводить до утворення на внутрішній поверхні вікон крапельок.

Якщо у вашій машині сильно запотівають вікна, варто перевірити стан салонного фільтра. Зазвичай він розташований біля систем кондиціювання та опалення. Саме завдяки йому повітря, яке надходить у салон, очищується від пилу, бруду та сміття.

Більшість автовласників нехтують перевіркою чи заміною цього фільтра, проте даремно. Від нього залежить не лише якість повітря в салоні, а й поява конденсату.

Адже коли фільтр засмічується, він уповільнює рух потоку повітря. Як результат, у салоні утворюється замкнутий простір, і зайва вода накопичується на поверхні скла.

Замінювати салонний фільтр радять не рідше, ніж раз у 1,5-2 роки.

Також на запотівання вікон впливає надлишок вологи в салоні. Зазвичай це буває восени та взимку, коли водій і пасажири сідають в авто у вологому одязі та взутті.

Автомобільні килимки швидко накопичують рідину, збільшуючи її концентрацію всередині. Тому потрібно регулярно їх протирати та очищати.

Фахівці радять ретельно збивати сніг зі взуття та одягу перед тим, як сісти в салон. Крім того, не варто класти на сидіння вологу парасольку.

Несправність радіатора обігрівача теж може спричини сильне запотівання вікон. При поломці радіатора антифриз випаровується та осідає на вікнах у вигляді крапель.

Якщо так трапилось у вас, ви це точно зрозумієте, адже усю поверхню скла всередині авто затягує маслянистою плівкою, а повітря наповнюється неприємним солодкуватим запахом.

Ну і не варто забувати про алкогольні випаровування, які осідають на склі, утворюючи конденсат. Етиловий спирт, що видихається, добре абсорбує вологу, яка інтенсивно конденсується на склі.

Також вікна можуть сильно запотівати при несправності пічки та проблемах з вентиляцією.

Що робити, коли в машині сильно запотівають вікна

Щоб на вікнах вашого авто не накопичувався конденсат:

Завжди прогрівайте авто перед поїздкою (вистачить 5-10 хв). Це дозволить зменшити вологість повітря в салоні.

Використовуйте кондиціонер для осушення салону.

Регулярно провітрюйте та очищайте внутрішній простір свого транспортного засобу.

Якщо проблема конденсату постійно вас турбує, під час поїздки тримайте вікна прочиненими, з одночасною роботою вентилятора.

Якщо запотіває лобове скло, необхідно спрямувати на нього обдув та ввімкнути обігрівач на повну потужність.

Швидко видалити краплі води можна сухою ганчіркою з мікрофібри (вона не залишить слідів).

Одним із дієвих методів у боротьбі з зайвою вологою на склі є спеціальні антизапотівачі. Вони перешкоджають появі вологи та конденсату.

Антизапотівачі бувають двох типів: рідкий розчин (покриває скло прозорою плівкою, яка не дозволяє волозі концентруватися на поверхні) та розчини, які не лише захищають від вологи, а й відштовхують її.

Такі спреї наносять на чисте та сухе скло з обох боків автомобіля (ззовні та всередині).

Якщо купувати спеціальні спреї ви не хочете, можете скористатися народними засобами. Швидко усунути конденсат допоможе:

Спиртовий розчин з гліцерином . Змішайте в пропорції 10:1 спирт та гліцерин, намочіть у розчині ганчірку та протріть скло. Потім потрібно витерти скло сухою м’якою ганчіркою.

. Змішайте в пропорції 10:1 спирт та гліцерин, намочіть у розчині ганчірку та протріть скло. Потім потрібно витерти скло сухою м’якою ганчіркою. Кухонна сіль . Розчиніть 2-3 ст. ложки солі у 1 літрі води. Холодний розчин нанесіть на скло. Цей спосіб також допоможе розморозити вікна взимку.

. Розчиніть 2-3 ст. ложки солі у 1 літрі води. Холодний розчин нанесіть на скло. Цей спосіб також допоможе розморозити вікна взимку. Гель для гоління . Деякі автолюбителі радять розтерти по склу піну або гель для гоління, а потім витерти скло сухою ганчіркою.

. Деякі автолюбителі радять розтерти по склу піну або гель для гоління, а потім витерти скло сухою ганчіркою. Тютюн. Водії рекомендують протирати вікна тютюном.

Водії рекомендують протирати вікна тютюном. Газети. Аркуш газети спочатку мнуть, а потім розтирають ним запітнілу поверхню вікна з двох сторін.

Як уникнути запотівання вікон

Щоб не боротися з проблемою, намагайтеся уникнути її. Для цього дотримуйтеся кількох правил: