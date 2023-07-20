Все владельцы авто сталкивались с появлением конденсата на стекле. Это создает существенный дискомфорт для водителя и пассажиров, ведь приходится постоянно протирать окна тряпками и вспомогательными средствами.
Почему запотевают окна в машине и как бороться с конденсатом — читайте в материале Фактов ICTV.
Причины появления чрезмерного конденсата в авто
Стекло в машине служит защитным барьером между внешней средой и салоном автомобиля. Самая распространенная причина чрезмерного конденсата — резкий перепад температуры. Он приводит к образованию на внутренней поверхности окон капелек.
Если в вашей машине сильно запотевают окна, стоит проверить состояние салонного фильтра. Обычно он расположен возле систем кондиционирования и отопления. Именно благодаря ему воздух, который поступает в салон, очищается от пыли, грязи и мусора.
Большинство автовладельцев пренебрегают проверкой или заменой этого фильтра, однако зря. Он него зависит не только качество воздуха в салоне, но и появление конденсата.
Ведь когда фильтр засоряется, он замедляет движение потока воздуха. Как результат, в салоне образуется замкнутое пространство, и лишняя вода скапливается на поверхности стекла.
Заменять салонный фильтр советуют не реже, чем раз в 1,5-2 года.
Также на запотевание окон влияет избыток влаги в салоне. Обычно это бывает осенью и зимой, когда водитель и пассажиры садятся в авто во влажной одежде и обуви. Кроме того, автомобильные коврики быстро накапливают жидкость, увеличивая ее концентрацию внутри.
Специалисты советуют тщательно сбивать снег с обуви и одежды перед тем, как сесть в салон, и регулярно протирать коврики. Кроме того, не стоит класть на сиденье влажный зонт.
Неисправность радиатора обогревателя тоже может вызвать сильное запотевание окон. При поломке радиатора антифриз испаряется и оседает на окнах в виде капель.
Если так случилось у вас, вы это точно поймете, ведь всю поверхность стекла внутри авто затягивает маслянистой пленкой, а воздух наполняется неприятным сладковатым запахом.
Ну и не стоит забывать об алкогольных испарениях, которые оседают на стекле, образуя конденсат. Выдыхаемый этиловый спирт отлично абсорбирует влагу, которая интенсивно конденсируется на стекле.
Также окна могут сильно запотевать при неисправности печки и проблемах с вентиляцией.
Что делать, когда в машине сильно потеют окна
Чтобы на окнах вашего авто не скапливался конденсат:
- Всегда прогревайте авто перед поездкой (хватит 5-10 мин). Это позволит уменьшить влажность воздуха в салоне.
- Используйте кондиционер для осушения салона.
- Регулярно проветривайте и очищайте внутреннее пространство вашего автомобиля.
- Если проблема конденсата постоянно вас беспокоит, во время поездки держите окна приоткрытыми, с одновременной работой вентилятора.
- Если запотевает лобовое стекло, необходимо направить на него обдув и включить обогреватель на полную мощность.
- Быстро удалить капли воды можно сухой тряпкой из микрофибры (она не оставит следов).
Одним из действенных методов в борьбе с излишней влагой на стекле являются специальные антизапотеватели. Они препятствуют появлению влаги и конденсата.
Антизапотеватели бывают двух типов: жидкий раствор (покрывает стекло прозрачной пленкой, которая не позволяет влаге концентрироваться на поверхности) и растворы, которые не только защищают от влаги, но и отталкивают ее.
Такие спреи наносят на чистое и сухое стекло с обеих сторон автомобиля (снаружи и внутри).
Если покупать специальные спреи вы не хотите, можете воспользоваться народными средствами. Быстро устранить конденсат поможет:
- Спиртовой раствор с глицерином. Смешайте в пропорции 10:1 спирт и глицерин, намочите в растворе тряпку и разотрите стекло. Затем нужно вытереть стекло сухой мягкой тряпкой.
- Соль. Растворите 2-3 столовые ложки соли в 1 литре воды. Холодный раствор нанесите на стекло. Этот метод также поможет разморозить окна зимой.
- Гель для бритья. Некоторые автолюбители советуют растереть по стеклу пену или гель для бритья, а затем вытирать его сухой тряпкой.
- Табак. Водители рекомендуют протирать окна табаком.
- Газеты. Лист газеты сначала мнут, а затем растирают им запотевшую поверхность окна с двух сторон.
Как избежать запотевания окон
Чтобы не бороться с проблемой, старайтесь избежать ее. Для этого придерживайтесь нескольких правил:
- держите окна всегда чистыми снаружи и внутри;
- вовремя заменяйте салонный фильтр;
- выполняйте чистку отверстий климат-контроля или кондиционирования;
- проверяйте и очищайте дренажные отверстия под капотом;
- держите сухими тканевые изделия в салоне — сиденья, обивку, коврики.