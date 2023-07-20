Все владельцы авто сталкивались с появлением конденсата на стекле. Это создает существенный дискомфорт для водителя и пассажиров, ведь приходится постоянно протирать окна тряпками и вспомогательными средствами.

Почему запотевают окна в машине и как бороться с конденсатом — читайте в материале Фактов ICTV.

Причины появления чрезмерного конденсата в авто

Стекло в машине служит защитным барьером между внешней средой и салоном автомобиля. Самая распространенная причина чрезмерного конденсата — резкий перепад температуры. Он приводит к образованию на внутренней поверхности окон капелек.

Если в вашей машине сильно запотевают окна, стоит проверить состояние салонного фильтра. Обычно он расположен возле систем кондиционирования и отопления. Именно благодаря ему воздух, который поступает в салон, очищается от пыли, грязи и мусора.

Большинство автовладельцев пренебрегают проверкой или заменой этого фильтра, однако зря. Он него зависит не только качество воздуха в салоне, но и появление конденсата.

Ведь когда фильтр засоряется, он замедляет движение потока воздуха. Как результат, в салоне образуется замкнутое пространство, и лишняя вода скапливается на поверхности стекла.

Заменять салонный фильтр советуют не реже, чем раз в 1,5-2 года.

Также на запотевание окон влияет избыток влаги в салоне. Обычно это бывает осенью и зимой, когда водитель и пассажиры садятся в авто во влажной одежде и обуви. Кроме того, автомобильные коврики быстро накапливают жидкость, увеличивая ее концентрацию внутри.

Специалисты советуют тщательно сбивать снег с обуви и одежды перед тем, как сесть в салон, и регулярно протирать коврики. Кроме того, не стоит класть на сиденье влажный зонт.

Неисправность радиатора обогревателя тоже может вызвать сильное запотевание окон. При поломке радиатора антифриз испаряется и оседает на окнах в виде капель.

Если так случилось у вас, вы это точно поймете, ведь всю поверхность стекла внутри авто затягивает маслянистой пленкой, а воздух наполняется неприятным сладковатым запахом.

Ну и не стоит забывать об алкогольных испарениях, которые оседают на стекле, образуя конденсат. Выдыхаемый этиловый спирт отлично абсорбирует влагу, которая интенсивно конденсируется на стекле.

Также окна могут сильно запотевать при неисправности печки и проблемах с вентиляцией.

Что делать, когда в машине сильно потеют окна

Чтобы на окнах вашего авто не скапливался конденсат:

Всегда прогревайте авто перед поездкой (хватит 5-10 мин). Это позволит уменьшить влажность воздуха в салоне.

Используйте кондиционер для осушения салона.

Регулярно проветривайте и очищайте внутреннее пространство вашего автомобиля.

Если проблема конденсата постоянно вас беспокоит, во время поездки держите окна приоткрытыми, с одновременной работой вентилятора.

Если запотевает лобовое стекло, необходимо направить на него обдув и включить обогреватель на полную мощность.

Быстро удалить капли воды можно сухой тряпкой из микрофибры (она не оставит следов).

Одним из действенных методов в борьбе с излишней влагой на стекле являются специальные антизапотеватели. Они препятствуют появлению влаги и конденсата.

Антизапотеватели бывают двух типов: жидкий раствор (покрывает стекло прозрачной пленкой, которая не позволяет влаге концентрироваться на поверхности) и растворы, которые не только защищают от влаги, но и отталкивают ее.

Такие спреи наносят на чистое и сухое стекло с обеих сторон автомобиля (снаружи и внутри).

Если покупать специальные спреи вы не хотите, можете воспользоваться народными средствами. Быстро устранить конденсат поможет:

Спиртовой раствор с глицерином . Смешайте в пропорции 10:1 спирт и глицерин, намочите в растворе тряпку и разотрите стекло. Затем нужно вытереть стекло сухой мягкой тряпкой.

. Смешайте в пропорции 10:1 спирт и глицерин, намочите в растворе тряпку и разотрите стекло. Затем нужно вытереть стекло сухой мягкой тряпкой. Соль . Растворите 2-3 столовые ложки соли в 1 литре воды. Холодный раствор нанесите на стекло. Этот метод также поможет разморозить окна зимой.

. Растворите 2-3 столовые ложки соли в 1 литре воды. Холодный раствор нанесите на стекло. Этот метод также поможет разморозить окна зимой. Гель для бритья . Некоторые автолюбители советуют растереть по стеклу пену или гель для бритья, а затем вытирать его сухой тряпкой.

. Некоторые автолюбители советуют растереть по стеклу пену или гель для бритья, а затем вытирать его сухой тряпкой. Табак. Водители рекомендуют протирать окна табаком.

Водители рекомендуют протирать окна табаком. Газеты. Лист газеты сначала мнут, а затем растирают им запотевшую поверхность окна с двух сторон.

Как избежать запотевания окон

Чтобы не бороться с проблемой, старайтесь избежать ее. Для этого придерживайтесь нескольких правил: