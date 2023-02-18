Чимало автолюбителів стикаються з проблемою повністю розрядженого акумулятора. Одна справа, якщо це сталося через те, що ви забули вимкнути фари або вчасно не змінили стару батарею. Але іноді причина у витоці струму. І щоб не потрапляти в неприємні ситуації у майбутньому, слід виявити, чому струм витікає.

Про причини витоку струму та способи усунення проблеми Фактам ICTV розповів майстер цеху дилерського сервісно-діагностичного центру Автогор Максим Білан.

Чому в автівці витікає струм

– Сучасні автомобілі дуже завантажені електрообладнанням. З одного боку, це робить водіння комфортнішим і безпечнішим. З іншого, – збільшує кількість факторів витоку струму, – пояснює Максим Білан.

Причин для витоку електроенергії може бути багато. Найпоширеніші з них:

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Некоректне підключення додаткового обладнання, наприклад, колонки, магнітоли, сигналізації і т.п. Так часто трапляється, якщо купувати неліцензійне устаткування на неперевірених сайтах.

Несправності в системі, що працює в режимі очікування. У сучасних автівках системи після заведення двигуна працюють в активному режимі. А через 15-20 хв вони заходять в режим сну – вимикаються всі споживачі, за винятком найнеобхідніших. Якщо цього не відбувається, струм продовжує споживатися, і внутрішня батарея може вийти з ладу.

Коротке замикання. Деталі зношуються, деталі труться. Проводка взаємодіє з іншими елементами, які теж пошкоджує, наприклад, ізоляцією. Через ці тріщини витікає струм, і тоді акумуляторна батарея виходить з ладу.

Несправність генератора. Це елемент, який не тільки дає заряд акумулятору, а й забезпечує роботу автомобіля. Якщо він зношений, то тягне на себе електроенергію.

Забруднення та окислення акумуляторних клем. Зазвичай таку проблему видно візуально. І щоб її усунути, досить клеми почистити або змінити на нові.

Як перевірити витік струму в машині

На всіх автосервісах є сертифіковані прибори, за допомогою яких можна перевірити витік струму. Якщо у вас з’явилася підозра, що в машині є такий витік, не гайте часу, одразу їдьте на СТО до автоелектрика.

Спеціаліст повинен перш за все перевірити:

стан акумуляторної батареї;

ємність акумулятора;

електросистеми.

Якщо відразу не вдалося визначити причини витоку струму, краще лишити машину на СТО на кілька днів. Майстри поспостерігають за вашим транспортним засобом і визначать, що саме краде струм.

– Якщо ви не маєте спеціальної підготовки, краще не шукати самому причини витоку струму. Поради в інтернеті та сайти, де продаються різні прилади, не дадуть вам достатньо знань, щоб залагодити проблему. Навпаки, – ви можете лише погіршити стан своєї автівки, – попереджає спеціаліст.

Наприклад, не дочекавшись, доки батарея перейде в режим сну перед тестуванням, ви можете збити всі налаштування електроніки. І тоді доведеться їхати до офіційного дилера, щоб їх відновити. А це обійдеться значно дорожче, ніж тестування витоку струму на СТО, за яке доведеться викласти близько 300 грн.

Не забувайте проходити щорічний техогляд автівки із заміною масла та необхідних фільтрів. Зазвичай під час ТО майстри перевіряють і стан акумулятора. Так ви усунете проблему на початковій стадії.

Якщо причина поломки знайшлася, відремонтуйте пошкоджену деталь або змініть її на нову. З цим не варто затягувати, адже автівка, в якій витікає струм, не буде нормально працювати.