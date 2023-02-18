Многие автолюбители сталкиваются с проблемой полностью разряженного аккумулятора. Одно дело, если это произошло из-за того, что вы забыли выключить фары или вовремя не заменили старую батарею. Но иногда причина в утечке тока. И чтобы не попадать в неприятные ситуации в будущем, следует обнаружить, почему ток вытекает.

О причинах утечки тока и способах устранения проблемы Фактам ICTV рассказал мастер цеха дилерского сервисно-диагностического центра Автогор Максим Билан.

Почему в машине вытекает ток

– Современные автомобили очень загружены электрооборудованием. С одной стороны, это делает вождение более комфортным и безопасным. С другой – увеличивает количество факторов утечки тока, – объясняет Максим Билан.

Причин для утечки электроэнергии может быть много. Самые распространенные из них:

Сейчас смотрят

Некорректное подключение дополнительного оборудования, например, колонки, магнитолы, сигнализации и т.п. Так часто бывает, если покупать нелицензионное оборудование на непроверенных сайтах.

Неисправности в системе, работающей в режиме ожидания. В современных машинах системы после заведения двигателя работают в активном режиме. А через 15-20 мин они заходят в спящий режим – выключаются все потребители, за исключением самых необходимых. Если этого не происходит, то ток продолжает потребляться, и внутренняя батарея может выйти из строя.

Короткое замыкание. Детали изнашиваются, детали трутся. Проводка взаимодействует с другими элементами, которые тоже повреждает, например, изоляцией. Из-за этих трещин вытекает ток, и тогда аккумуляторная батарея выходит из строя.

Неисправность генератора. Это элемент, не только дающий заряд аккумулятору, но и обеспечивающий работу автомобиля. Если он изношен, то тянет на себя электроэнергию.

Загрязнение и окисление аккумуляторных клемм. Обычно такая проблема видна визуально. И чтобы ее устранить, достаточно клеммы почистить или сменить на новые.

Как проверить утечку тока в машине

На всех автосервисах есть сертифицированные приборы, с помощью которых можно проверить утечку тока. Если у вас появилось подозрение, что в машине есть такая утечка, не тратьте попусту время, сразу езжайте на СТО к автоэлектрику.

Специалист должен прежде всего проверить:

состояние аккумуляторной батареи;

емкость аккумулятора;

электросистемы.

Если сразу не удалось определить причины утечки тока, лучше оставить машину на СТО на несколько дней. Мастера понаблюдают за вашим транспортным средством и определят, что именно крадет ток.

– Если у вас нет специальной подготовки, лучше не искать самостоятельно причины утечки тока. Советы в интернете и сайты, где продаются разные приборы, не дадут вам достаточно знаний, чтобы уладить проблему. Наоборот, – вы можете только ухудшить состояние своего автомобиля, – предупреждает специалист.

Например, не дождавшись, пока батарея перейдет в спящий режим перед тестированием, вы можете сбить все настройки электроники. И тогда придется ехать к официальному дилеру, чтобы их восстановить. А это обойдется куда дороже тестирования утечки тока на СТО, за которое придется выложить около 300 грн.

Не забывайте проходить ежегодный техосмотр автомобиля с заменой масла и необходимых фильтров. Обычно во время ТО мастера проверяют состояние аккумулятора. Так вы устраните проблему на начальной стадии.

Если причина поломки обнаружилась, отремонтируйте поврежденную деталь или смените ее на новую. С этим не стоит затягивать, ведь автомобиль, в котором вытекает ток, не будет нормально работать.