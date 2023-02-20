Чому стукає рульова рейка – поширені причини

Рульова рейка – це основна частина механізму кермування автомобіля, яка дозволяє водію змінювати напрямок руху. Зазвичай вона розташована внизу автомобіля, під двигуном, біля передніх коліс.

Проте конкретне розташування рейки може відрізнятися в залежності від типу та марки автомобіля, але зазвичай вона знаходиться під мотором, біля картера, та пов’язана з кермовим механізмом, кермовою колонкою та тягами рульової системи.

При нормальній роботі усіх механізмів автомобіля, водій не чує сторонніх звуків, втім, трапляються випадки, коли рульова рейка починає стукати.

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Факти ICTV дізнавалися, чому стукає рульова рейка та що робити у такому випадку.

Що таке рульова рейка

Перш ніж зʼясовувати причини стукоту рейки, варто розуміти, що це таке та навіщо воно потрібне.

Рульова рейка – це частина рульової системи автомобіля, яка відповідає за переміщення коліс при повороті керма.

Ця рейка зазвичай містить дві головні частини: зубчасту рейку та кермовий механізм.

Зубчаста рейка – це довга металева планка з зубчастими виступами, яка з’єднує передні колеса автомобіля. Коли водій повертає кермо, кермовий механізм рульової рейки переносить цей оберт на зубчасту рейку, що змушує передні колеса повертатись у відповідному напрямку.

Рульова рейка дозволяє водію керувати автомобілем з максимальною точністю та ефективністю. Більшість автомобілів використовують рульові рейки зі змінною передатним числом, що дозволяє водію швидко та легко змінювати кут повороту коліс залежно від умов дороги та швидкості руху.

Крім того, рульова рейка допомагає підтримувати стійкий курс автомобіля на дорозі та дозволяє водію легко коригувати напрямок руху в разі необхідності. Без справної рульової рейки водій може втратити контроль над автомобілем, а це може призвести до аварії.

Тобто справність рульової рейки – дуже важливий момент для кожного водія. Якщо ваша рульова рейка почала стукати чи видавати інші дивні звуки, проблему потрібно вирішувати негайно!

Чому стукає рульова рейка – поширені причини

Є кілька основних причин, чому рульова рейка може стукати чи видавати інші дивні звуки.

Знос або пошкодження внутрішніх деталей

Рульова рейка містить багато рухомих деталей, які з часом можуть зношуватися чи пошкоджуватися. Якщо якась з деталей зламалася, це може призвести до стуків або інших дивних звуків.

Недостатньо мастила

Рульова рейка потребує регулярного догляду, наприклад, змащування деталей мастилом. Це допомагає уникнути зносу та зберегти оптимальний рівень роботи рейки.

Якщо ви давно не змащували механізм, то недостатня кількість мастила може призвести до стуків або скрипіння.

Пошкоджений балансирний вал або шестерня

Балансирний вал та шестерня знаходяться всередині рульової рейки та забезпечують гладкий рух деталей. Якщо один з них пошкоджений, це може призвести до стукання!

До речі, якщо в авто пошкоджена тяга керма, це теж може стати причиною стукання рейки.

Низький рівень рідини в гідропідсилювачі керма

Рівень рідини в гідропідсилювачі керма повинен бути між мінімальним та максимальним позначками на місткості, які зазвичай позначені на кришці резервуара. Рівень рідини може варіюватися в залежності від температури двигуна.

Фахівці радять перевіряти рівень рідини в гідропідсилювачі керма раз на місяць, або перед кожною поїздкою на довгу відстань. Якщо її рівень нижче мінімальної позначки, це може призвести до зносу деталей рульової рейки та стуків.

Якщо під час перевірки, ви зрозуміли, що рівень рідини нижче норми, просто додайте її в резервуар.

Рекомендуємо використовувати ту саму марку та тип рідини, що вказано в інструкції до вашого автомобіля.

– Використання неправильного типу рідини може призвести до проблем з роботою гідропідсилювача керма та інших деталей системи керування.

Неправильне встановлення рейки

Правильне встановлення рульової рейки забезпечує надійну та безпечну роботу системи керування. Рейка має бути встановлена на певній висоті та під правильним кутом нахилу (зазвичай це вказується в інструкції з експлуатації авто).

Також тут важливе кріплення. Воно має бути міцним, аби утримувати рейку в безпеці та запобігти її відхиленню під час руху.

Якщо рульова рейка була встановлена не правильно, це може стати причиною появи дивного стукання.

До яких наслідків може призвести стукання рульової рейки

Стукання рульової рейки може бути ознакою серйозних проблем, які впливають на безпеку та надійність автомобіля. Декілька можливих загроз, які можуть виникнути при стуканні рейки: Ви можете втратити контроль над автомобілем – якщо рульова рейка не працює належним чином, це може призвести до втрати контролю над автомобілем під час керування.

Погіршення реакції керма – якщо рульова рейка стукає або пошкоджена, це може зменшити точність та чутливість керма. А це може ускладнити керування автомобілем та підвищити ризик аварії.

Стукання рейки може призвести до пошкодження інших компонентів (наприклад, повітряних механізмів чи підвіски).

Як усунути стукання рульової рейки

Якщо ви чуєте стуки або інші дивні звуки під час керування автомобілем, радимо якнайшвидше звернутися до кваліфікованого механіка, щоб діагностувати та виправити проблему.

Якісна діагностика авто допоможе уникнути подальших пошкоджень.

– Виправляти стукання рульової рейки самостійно не варто!

Рульова система є важливим компонентом автомобіля та має бути обслуговувана лише кваліфікованими майстрами, які мають відповідні знання та досвід.

Якщо ви почули стукання рульової рейки, то рекомендується звернутися до професійного механіка для діагностики та виправлення проблеми. Механік зможе визначити причину стукання та відремонтувати систему, якщо це потрібно.