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Ціни на пальне стабільні: скільки коштує бензин, дизель та автогаз

19 Лютого 2023, 09:59
Бедрак Вікторія редакторка стрічки
АЗС в Україні

Середні ціни на автозаправках в Україні станом на ранок неділі, 19 лютого, не змінилися.

Літр преміального бензину марки A-95+ реалізують в середньому по 49,53 грн/л.

А-95 коштує 47,83 грн/л, А-92 – 46,78 грн/л.

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Дизельне пальне продають в середньому по 51,37 грн/л.

Автогаз пропонують по 24,89 грн/л.

Скільки коштує пальне на автозаправках?

На АЗС А-95 коштує від 45 до 50 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 48,9 до 58 грн/л.

Літр автогазу автозаправні станції реалізують щонайменше по 22,45 грн, максимум – по 32 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Дизельне пальне Ціни на бензин
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