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Боротьба з любителями гучної їзди: в Україні пропонують ввести штрафи за дрифт

29 Серпня 2023, 09:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дрифт штрафи Україна
Джерело: Pexels

В Україні пропонують ввести штрафи за дрифт. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт № 9642.

Так, водіїв, які займаються вуличним дрифтом, планують карати штрафами і навіть позбавленням водійських прав. За перше порушення документ передбачає накладення штрафу в розмірі 8 500 грн.

За повторне порушення протягом року – 17 тис. грн із позбавленням права керування ТЗ на строк від шести місяців до одного року.

У пояснювальній записці автори законопроєкту наголосили на частих випадках нелегального дрифту на території житлових масивів і парковок, які створюють додаткову загрозу пішоходам, водіям інших транспортних засобів і порушують спокій громадян.

– Законопроєкт спрямований на посилення захисту учасників дорожнього руху від небезпечних дій водіїв, які здійснюють дрифтування, та посилення захисту людей від впливу шуму, що виникає під час дрифтування, – йдеться в записці.

Ще у квітні ми писали про те, що любителям дрифту і гучних авто роздаватимуть повістки до військкомату. Тоді про це сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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