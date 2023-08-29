В Украине предлагают ввести штрафы за дрифт. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект № 9642.

Так, водителей, которые занимаются уличным дрифтом, планируют наказывать штрафами и даже лишением водительских прав. За первое нарушение документ предусматривает введение штрафа в размере 8 500 грн.

За повторное нарушение на протяжении года — 17 тыс. грн с лишением права управления ТС сроком от шести месяцев до одного года.

В объяснительной записке авторы законопроекта отметили частые случаи нелегального дрифта на территории жилых массивов и парковок, которые создают дополнительную угрозу пешеходам, водителям других транспортных средств и нарушают покой граждан.

— Законопроект направлен на усиление защиты участников дорожного движения от опасных действий водителей, осуществляющих дрифтование, и усиление защиты людей от воздействия шума, возникающего при дрифтовании, — говорится в записке.

Еще в апреле мы писали о том, что любителям дрифта и громких авто будут раздавать повестки в военкомат. Тогда об этом сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.