Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Зібралися подрифтувати: у центрі Києва ТЦК з поліцією видали повістки любителям швидкої їзди

23 Квітня 2023, 17:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дріфт
Джерело: Unsplash

У Києві дрифтерам роздали повістки під час з’їзду автолюбителів біля НСК Олімпійський. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Так, у Facebook Білошицький заявив, що автолюбителі поводилися неприйнятно в умовах війни.

– Заганяти заряджені тачки в самий центр міста, ревіти там моторами, дрифтувати вулицями – це вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться хлопці, які за віком і станом здоров’я можуть тримати автомат, – заявив Олексій.

Білошицький заявив, що подібне відбувалося не вперше – любителів гучних і швидких авто вже не раз попереджали і навіть притягували до відповідальності. Разом із поліцією на з’їзд автоентузіастів приїхали і представники ТЦК, які видавали повістки водіям.

За словами першого заступника Департаменту патрульної поліції, в армії любителям тюнінгових авто буде чим зайнятися.

– Автомат теж можна прокачати і протюнити, – підсумував Білошицький.

На фото можна побачити величезну кількість модифікованих авто, а також представників поліції і ТЦК.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров нагадав, що повістки не приходитимуть через Дію. Чиновник додав, що послуги немає ні в розробці, ні в планах.

Читайте також:
Мтстислав БанікЦе політична позиція: Мстислав Банік розповів, чи будуть приходити повістки через Дію

Теги
Автомобілісти Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь