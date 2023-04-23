У Києві дрифтерам роздали повістки під час з’їзду автолюбителів біля НСК Олімпійський. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Так, у Facebook Білошицький заявив, що автолюбителі поводилися неприйнятно в умовах війни.

– Заганяти заряджені тачки в самий центр міста, ревіти там моторами, дрифтувати вулицями – це вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться хлопці, які за віком і станом здоров’я можуть тримати автомат, – заявив Олексій.

Білошицький заявив, що подібне відбувалося не вперше – любителів гучних і швидких авто вже не раз попереджали і навіть притягували до відповідальності. Разом із поліцією на з’їзд автоентузіастів приїхали і представники ТЦК, які видавали повістки водіям.

За словами першого заступника Департаменту патрульної поліції, в армії любителям тюнінгових авто буде чим зайнятися.

– Автомат теж можна прокачати і протюнити, – підсумував Білошицький.

На фото можна побачити величезну кількість модифікованих авто, а також представників поліції і ТЦК.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров нагадав, що повістки не приходитимуть через Дію. Чиновник додав, що послуги немає ні в розробці, ні в планах.