У Києві з 8 листопада до 10 грудня обмежать рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.

Чому обмежать рух транспорту в Києві (карта)

За повідомленням Київавтодору, на вказаному на карті відрізку дороги проводитимуться ремонтні роботи.

Уточнюється, що дорожники ремонтуватимуть борт та проїжджу частину естакади. У компанії перепрошують за тимчасові незручності та просять зважати на обмеження руху під час планування маршруту.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше у столиці запровадили єдиний швидкісний режим, що діятиме з 1 листопада до 1 квітня. Рух Києвом обмежено до 50 км/год.