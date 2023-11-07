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Біля мосту Метро в Києві на місяць обмежать рух (карта)

7 Листопада 2023, 13:47
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Авто, водій, правила дорожнього руху
Джерело: Unsplash

У Києві з 8 листопада до 10 грудня обмежать рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.

Чому обмежать рух транспорту в Києві (карта)

За повідомленням Київавтодору, на вказаному на карті відрізку дороги проводитимуться ремонтні роботи.

ремонт на на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе

Фото: карта ремонтних робіт на сайті КМДА

Уточнюється, що дорожники ремонтуватимуть борт та проїжджу частину естакади. У компанії перепрошують за тимчасові незручності та просять зважати на обмеження руху під час планування маршруту.

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Нагадаємо, раніше у столиці запровадили єдиний швидкісний режим, що діятиме з 1 листопада до 1 квітня. Рух Києвом обмежено до 50 км/год.

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Джерело
КМДА
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Автомобілісти водії Київ обмеження
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