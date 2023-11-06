На кордоні з Польщею є проблеми на виїзд і в’їзд. Усе через страйк, який влаштували польські перевізники.

Що відомо про страйк на кордоні

Про актуальну ситуацію на кордоні заявили в Держприкордонслужбі.

З обіду 6 листопада перевізники заблокували рух вантажного транспорту в напрямку пунктів пропуску Ягодин – Дорогуськ, Краківець – Корчова та Рава-Руська – Хребене.

Зараз дивляться

Так, проблеми на кордоні на в’їзд і виїзд стосуються не всіх – автобуси та легкові авто поляки планують пропускати без затримок.

Вантажні авто все ж планують пропускати, але по одному транспорту на годину. Крім пасажирських авто, винятки зробили для вантажівок із вантажами безпеки, гуманітарного характеру, а також транспорту для перевезення тварин і швидкопсувних продуктів.

І поки поляки перекривають дорогу нашим перевізникам, в Україні вводять нові ПДР для зближення з правилами ЄС. Наприклад, тепер не можна перевозити дітей на авто без дитячих крісел, якщо зріст дитини нижчий за 150 см. Нагадаємо, що раніше був ліміт у 145 см. Такі крісла допоможуть убезпечити дитину навіть у разі ДТП, зменшивши шанс травмуватися.