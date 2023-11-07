В Киеве с 8 ноября до 10 декабря ограничат движение транспорта на съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе.

Почему ограничат движение транспорта в Киеве (карта)

По сообщению Киевавтодора, на указанном на карте отрезке дороги будут проводиться ремонтные работы.

Уточняется, что дорожники будут ремонтировать борт и проезжую часть эстакады. В компании приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения движения при планировании маршрута.

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Напомним, ранее в столице ввели единый скоростной режим, который будет действовать с 1 ноября до 1 апреля. Движение по Киеву ограничено до 50 км/ч.