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Возле моста Метро в Киеве на месяц ограничат движение (карта)

7 ноября 2023, 13:47
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Авто, водій, правила дорожнього руху
Источник: Unsplash

В Киеве с 8 ноября до 10 декабря ограничат движение транспорта на съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе.

Почему ограничат движение транспорта в Киеве (карта)

По сообщению Киевавтодора, на указанном на карте отрезке дороги будут проводиться ремонтные работы.

ремонт на на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе

Фото: карта ремонтных работ на сайте КГГА

Уточняется, что дорожники будут ремонтировать борт и проезжую часть эстакады. В компании приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения движения при планировании маршрута.

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Напомним, ранее в столице ввели единый скоростной режим, который будет действовать с 1 ноября до 1 апреля. Движение по Киеву ограничено до 50 км/ч.

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Источник
КГГА
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