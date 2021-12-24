Компания Tesla ограничила возможности электрокаров во время движения. Так, водители и пассажиры теперь не смогут играть с помощью приборной панели на ходу.

На такой шаг компания Илона Маска пошла из-за требований властей США — Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследование. Так, теперь электрокары Tesla будут проверять на безопасность во время движения.

Сообщается, что с 2017 года NHTSA было отправлено огромное количество жалоб, в которых описывалась доступность к видеоиграм во время движения Tesla.

Функция получила название Passenger Play, и ею пользоваться было очень легко. На экране появлялось предупреждение — играть разрешено только пассажирам. Также на дисплее появлялась кнопка с просьбой подтвердить, что игрок является пассажиром.

Однако кроме предупреждения ничто не мешает самому водителю пользоваться функцией. По мнению NHTSA, это заметно увеличивает шансы возникновения ДТП — водитель отвлекается на дисплей.

— Закон о безопасности транспортных средств запрещает производителям продавать автомобили с дефектами, представляющими необоснованный риск для безопасности, включая технологии, которые отвлекают водителей от безопасного вождения, — говорится в заявлении агентства.

Впрочем, автомобили Tesla всемирно известны своей безопасностью во время ДТП. Так, страховой институт дорожной безопасности (IIHS) присвоил электрокару Tesla Model Y наивысшую оценку за серию краш-тестов.