В Україні зміниться процедура складання іспитів та отримання водійських прав. У МВС розкрили подробиці майбутніх нововведень.

Про це заявив начальник СЦ МВС Микола Рудик.

– Безпека на дорозі – один із напрямів діяльності Головного сервісного центру МВС. Ми активно працюємо над удосконаленням усіх процесів під час складання іспитів – з технічним прогресом рухаємося і ми. Цього року перед нами стоїть завдання змінити процедуру складання іспитів у сервісних центрах – виключити фактор впливу екзаменаторів або сторонніх осіб на результати іспитів, а також розширити інструменти для оскарження результатів. Прозорість складання іспитів – це те, чого хоче суспільство і те, що ми маємо забезпечувати, – зазначив Рудик.

Так, уже до кінця 2023 року зміни зроблять процес отримання посвідчення простішим і прозорішим.

Наприклад, записатися на іспит можна буде онлайн – тепер не потрібно стояти в чергах.

Навіть якщо оцінка не влаштує майбутнього водія, у нього буде значно більше часу, щоб оскаржити результати – замість 3 днів тепер на це дається 30 днів.

Змінили також і систему відеофіксації – це стосується як класів, де складається теорія, так і авто, в яких відпрацьовують практичні вміння. Так, тепер за учнями стежитимуть 4 перехресні камери в кімнатах, а також два відеореєстратори в авто.

Після складання на водійське посвідчення можна переходити до придбання транспорту – в Україні і для цього процесу внесли зміни. Так, уже з 11 травня можна придбати авто разом із номерами. Послуга безкоштовна, але тільки для базових номерних знаків. За іменні або унікальні доведеться платити повну вартість.