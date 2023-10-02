Середні ціни на всі види пального 2 жовтня не здивують українських водіїв. На тлі тенденції подорожчань вартість пального виявилася цілком очікуваною.

Так, за топовий А-95+ на заправках попросять 57,97 грн за літр.

Що ж до популярного А-95, то його ціна в середньому тримається на рівні 55,02 грн за літр.

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А-92 виявився не набагато дешевшим – водіям його продають по 52,82 грн за літр.

Дизель майже наздогнав ходовий А-95 у ціні – за літр такого пального доведеться заплатити 54,99 грн.

2 жовтня в Україні за газ на АЗС попросять 25,69 грн за літр.

Ціни на пальне в мережах АЗС на 2 жовтня:

Нагадаємо, що наприкінці вересня Mercedes-Benz заявив про припинення виробництва Гелендвагена. Культовий позашляховик G-класу припинять виготовляти вже на початку 2024 року. Замість нього автокомпанія розробляє новий автомобіль, який отримає оновлений дизайн, а також платформу з електроприводом.